Удается ли небольшим группам РФ прорваться в Купянск: комментарий Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал обстановку в Купянске. Подтверждает, что там обнаруживают отдельные ДРГ россиян — небольшие и малые группы, однако их сразу уничтожают украинские воины.

«Были случаи, когда несколько военнослужащих страны-агрессора были взяты в плен», — сказал Синегубов.

Он подчеркнул: нужно соблюдать осторожность с коммуникациями, ведь это вопрос военных и Генштаба.

«О Купянском направлении относительно продвижения врага мы достаточно осторожно общаемся с этим. Поскольку там продолжаются активные боевые действия, там продолжаются стабилизационные мероприятия спецслужб, СБУ, спецподразделений НПУ. Никакого продвижения по тому направлению пока не зафиксировано, фронт там стабильный. Однако там действительно увеличена довольно существенно зона ведения активных боевых действий, поэтому там достаточно эффективно работают наши ВСУ и СОУ», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в начале недели аналитики проекта «DeepState» обновили карту боевых действий, указав, что враг уже вплотную приблизился к селу Соболевка на западе от Купянска. Также, по этим данным, оккупанты контролируют часть ближайшего пригорода — села Мировое, переходящее в улицы самого райцентра. Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко отметил, что российские ДРГ пытаются зайти в город по проспекту Конституции и улице Защитников Купянска с трассы Р-79. По его оценке это свидетельствует о начале создания врагом условий для городских боев. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец уточнил, что передовые подразделения 6-й армии противника обходят Купянск. По его словам, россияне уже находятся на границах города и ведут там бои. В Институте изучения войны (ISW) не подтверждают заявления оккупантов о том, что небольшие российские группы проникают в Купянск, но район вокруг города является спорной «серой зоной».