Чи вдається невеличким групам РФ прорватися у Куп’янськ: коментар Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував обстановку в Куп’янську. Підтверджує: там виявляють окремі ДРГ росіян – невеличкі та малі групи, однак їх одразу знищують українські воїни.

«Були випадки, коли декілька військовослужбовців країни-агресорки були взяті у полон», – сказав Синєгубов.

Він підкреслив: потрібно бути обережними з комунікаціями, адже це питання військових і Генштабу.

«Щодо Куп’янського напрямку, щодо просування ворога ми досить обережно комунікуємо з цим. Оскільки там тривають активні бойові дії, там тривають стабілізаційні заходи спецслужб, СБУ, спецпідрозділів НПУ. Жодного просування по тому напрямку наразі не зафіксовано, фронт там стабільний. Однак, там дійсно, збільшена досить істотно зона ведення активних бойових дій, тому там досить ефективно працюють наші ЗСУ та СОУ», – зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, на початку тижня аналітики проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій, вказавши, що ворог уже впритул наблизився до села Соболівка, що на заході від Куп’янська. Також, за цими даними, окупанти контролюють частину найближчого передмістя – села Мирове, що переходить у вулиці самого райцентру. Оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко відзначив, що російські ДРГ намагаються зайти в місто проспектом Конституції та вулицею Захисників Куп’янська з траси Р-79. За його оцінкою, це свідчить про початок створення ворогом умов для міських боїв. Військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець уточнив, що передові підрозділі 6-ї армії противника обходять Куп’янськ. За його словами, росіяни вже знаходяться на кордонах міста і ведуть там бої. В Інституті вивчення війни (ISW) не підтверджують заяви окупантів про те, що невеликі російські групи проникають у Куп’янськ, але район навколо міста є спірною «сірою зоною».