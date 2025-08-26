Передові підрозділі росіян обходять Куп’янськ на Харківщині – Машовець

Росіяни закріпилися біля міського цвинтаря та автозаправки, повідомив військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

На Південно-Слобожанському напрямку, тобто Вовчанському, було кілька спроб росіян просунутися у Вовчанськ та у напрямку села Вовчанські хутори. Діють окупанти малими піхотними групами та нічого поки що не досягли.

“Кілька спроб росіяни здійснили у напрямку Великого Бурлука з району вклинення із села Мелове, знову просувалися на Амбарне, але без результату”, – зазначив Машовець.

Більше напружена ситуація на Куп’янському напрямку.

«Передові підрозділі 6-ї армії противника обходять Куп’янськ. Діють у напрямку на Лубівку, Ротківку, Соболівку, Мірне. Тобто вони вже знаходяться в кордони міста, ведуть там бої. Закріпилися в районі міського цвинтаря, заправки “Укравтогаз” і просунулися далі на південь до Соболівки. Росіяни близькі до виконання власної задачі, а саме вони хочуть перерізати дорогу на Чугуїв із Куп’янська. Отримання матеріально-технічне утримання усього цього плацдарму, який ще утримують частини підрозділів ВСУ, буде ускладнено. Залишатиметься тільки можливість через Ківшаровку відправляти МТО. А бої доведеться вести власне у Куп’янську, – зазначив Машовець.

ВСУ на цьому напрямку, вочевидь, не має можливості ані зупинити противника, ані відкинути. 6-я армія росіян має у своєму складі дві штурмові дивізії, наполегливо рветься з півночі на Куп’янськ і вже зайшла у місто.

Відео: NEMYRIALIVE

