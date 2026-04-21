Схема з метадоном у Харкові: як чоловік обдурив лікарні, вирок

Суспільство 14:48   21.04.2026
Вікторія Яковенко
Схема з метадоном у Харкові: як чоловік обдурив лікарні, вирок Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд оголосив вирок 47-річного наркозалежному пацієнту програми замісної підтримуючої терапії. Правоохоронці довели, що він у шахрайський спосіб отримував метадон у потрійному обсязі.

За даними Харківської обласної прокуратури, з жовтня 2022 року фігурант за призначенням лікаря в одному з медзакладів міста регулярно отримував для прийому засіб, що містив у складі метадон.

«У подальшому чоловік, скориставшись відсутністю єдиного реєстру пацієнтів, звернувся ще до двох лікарень, де приховав факт участі у програмі та почав отримувати додаткові порції пігулок», – розповіли правоохоронці.

Загалом, кажуть у прокуратурі, за увесь період чоловік незаконно отримав понад 120 г препарату — майже 5 тисяч таблеток. Протягом серпня-вересня 2025 року він збував надлишки метадону за ціною 200 гривень за «дозу».

Його затримали у вересні 2025-го. Чоловіка визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу та заволодінні наркотичним засобом шляхом шахрайства.

Фігуранту призначили 8 років тюрми з конфіскацією ½ частини належного йому майна.

Нагадаємо, харків’янин, який займався розповсюдженням наркотичної речовини PVP, вирушив до в’язниці на дев’ять років. Такий вирок ухвалив Салтівський районний суд, передавали в облпрокуратурі.

Читайте також: Заробляла на людях з інвалідністю: судитимуть молоду харків’янку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові готуються запустити фонтан: де запрацює до кінця тижня (фото)
У Харкові готуються запустити фонтан: де запрацює до кінця тижня (фото)
21.04.2026, 15:23
«Очікували, що вони навесні полізуть активно» – ЗСУ про ситуацію на Харківщині
«Очікували, що вони навесні полізуть активно» – ЗСУ про ситуацію на Харківщині
21.04.2026, 14:18
Схема з метадоном у Харкові: як чоловік обдурив лікарні, вирок
Схема з метадоном у Харкові: як чоловік обдурив лікарні, вирок
21.04.2026, 14:48
Потепління чекати у травні? Харків’ян знову попередили про заморозки
Потепління чекати у травні? Харків’ян знову попередили про заморозки
21.04.2026, 13:36
Ворог знову обстріляв Богодухів: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)
Ворог знову обстріляв Богодухів: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)
21.04.2026, 13:32
Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
21.04.2026, 14:21

Новини за темою:

26.02.2026
Банду наркоторговців відправляють під суд у Харкові (відео)
29.12.2025
У Харкові лікарі-психіатри видавали наркозалежним метадон – кого підозрюють
08.10.2024
«Полювала» на чужі айфони й збувала метадон: харків’янку відправили у тюрму
11.10.2023
Банду наркодилерів-метадощиків впіймали в Лозовій на Харківщині
30.08.2023
У Харкові продавчиня з ринку торгувала метадоном – поліція


