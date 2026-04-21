Схема з метадоном у Харкові: як чоловік обдурив лікарні, вирок

Суд оголосив вирок 47-річного наркозалежному пацієнту програми замісної підтримуючої терапії. Правоохоронці довели, що він у шахрайський спосіб отримував метадон у потрійному обсязі.

За даними Харківської обласної прокуратури, з жовтня 2022 року фігурант за призначенням лікаря в одному з медзакладів міста регулярно отримував для прийому засіб, що містив у складі метадон.

«У подальшому чоловік, скориставшись відсутністю єдиного реєстру пацієнтів, звернувся ще до двох лікарень, де приховав факт участі у програмі та почав отримувати додаткові порції пігулок», – розповіли правоохоронці.

Загалом, кажуть у прокуратурі, за увесь період чоловік незаконно отримав понад 120 г препарату — майже 5 тисяч таблеток. Протягом серпня-вересня 2025 року він збував надлишки метадону за ціною 200 гривень за «дозу».

Його затримали у вересні 2025-го. Чоловіка визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу та заволодінні наркотичним засобом шляхом шахрайства.

Фігуранту призначили 8 років тюрми з конфіскацією ½ частини належного йому майна.

