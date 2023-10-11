Банду наркодилерів-метадощиків впіймали в Лозовій на Харківщині

Троє чоловіків із Лозової налагодили ввезення та збут метадону, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Троє наркозалежних чоловіків розробили план, як отримувати метадон і надалі збувати їх.

Підозрювані перебували на замісній терапії в лікарні міста Дніпро, тому мали право придбати метадон за рецептом. Зловмисники звертались одразу до декількох медичних закладів за рецептами, приховуючи, що вже отримали їх у іншій лікарні. Вони були «пацієнтами» одразу п’ятьох клінік у Дніпрі.

Зловмисники отримували за відпрацьованою схемою метадон кожні 10 днів і перевозили його в Лозову, де збували іншим наркоманам, розкладаючи закладки по всьому місту. Так вони «заробляли» близько року.

Наркоторговців викрили 9 жовтня цього року в Лозовій, під час перевезення чергової партії метадону. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку знайшли близько 20 блістерів з метадоном, листки призначення препаратів із різних клінік, гроші.

Лозівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру трьом чоловікам за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Усіх трьох тримають під вартою.