Закладника “солей” спіймали копи в Шевченківському районі Харкова (фото)

Увечері 7 жовтня у Шевченківському районі Харкова патрульна поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотичну речовину “солі”.

Помітивши службове авто копів, чоловік намагався втекти. Такі дії правоохоронцям здалися дивними, тому вони наздогнали громадянина для перевірки, повідомляють в управлінні патрульної поліції в Харківській області.

У кишені чоловіки знайшли об’ємний пакунок. Він зізнався, що це “солі”, які він розповсюджував шляхом закладок. Його слова підтвердилися численними фото у телефоні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.



Фото: УПП у Харківській області