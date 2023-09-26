Крадія та «закладника» з Харкова відправили за ґрати на 6 років

Чоловік, який розповсюджував у Харкові наркотики та грабував горища багатоповерхівок, отримав вирок.

«Харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, вкотре порушив закон. Зокрема встановлено, що протягом листопада 2020 року чоловік проникав на горища багатоквартирних будинків, розташованих по вулиці Гольдберівській, проспекту Гагаріна, вулиці Грозненській. За допомогою заздалегідь заготовленого гайкового ключа зловмисник викрадав ліфтове обладнання — котушки гальмівного електромагніту», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, чоловік «влаштувався на роботу» кур’єром і розкладав згортки з канабісом по місту. Зловмисник придбав наркотичну речовину і робив схованки на території міста, фотографував їх і надсилав координати покупцям.

Під час судового розгляду чоловік зізнався у злочинах.

43-річного харків’янина визнали винним у крадіжках, вчинених повторно, та незаконному придбанні і зберіганні з метою збуту, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 307 ККУ). Йому призначили 6 років й 2 місяців тюрми з конфіскацією майна.