У Харкові патрульним попався “закладник”
Чоловік привернув увагу поліціянтів у Харкові, фотографуючи щось, що закопав у землю.
“Ввечері (20 червня – Ред.), під час патрулювання Немишлянського району, увагу патрульних привернув чоловік. Громадянин щось поклав у землю та зробив фото. Помітивши патрульних, він намагався піти з місця. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити. Під час спілкування чоловік розповів правоохоронцям, що має в сумці 30 зіп-пакетів з забороненими речовинами. Також громадянин повідомив, що ці наркотичні речовини він збував через так звані “закладки”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
Ще до доленосної зустрічі з поліціянтами чоловік встиг розкласти близько 20 пакунків із “посилками”, у чому сам і зізнався.
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На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка й продовжить роботу із “закладником”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік привернув увагу поліціянтів у Харкові, фотографуючи щось, що закопав у землю".