Live
  • Середа 21.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🟢

У Харкові патрульним попався “закладник”

Події 08:07   21.06.2023
Оксана Горун
У Харкові патрульним попався “закладник”

Чоловік привернув увагу поліціянтів у Харкові, фотографуючи щось, що закопав у землю.

“Ввечері (20 червня – Ред.), під час патрулювання Немишлянського району, увагу патрульних привернув чоловік. Громадянин щось поклав у землю та зробив фото. Помітивши патрульних, він намагався піти з місця. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити. Під час спілкування чоловік розповів правоохоронцям, що має в сумці 30 зіп-пакетів з забороненими речовинами. Також громадянин повідомив, що ці наркотичні речовини він збував через так звані “закладки”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Ще до доленосної зустрічі з поліціянтами чоловік встиг розкласти близько 20 пакунків із “посилками”, у чому сам і зізнався.

Читайте також: 9 років за ґратами отримав чоловік, який збував метадон і димедрол у Харкові

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка й продовжить роботу із “закладником”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
21.06.2023
Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі
Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі
21.06.2023
Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про поранену
Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про поранену
21.06.2023
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
20.06.2023
У Харкові патрульним попався “закладник”
У Харкові патрульним попався “закладник”
21.06.2023
На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку
На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку
20.06.2023

Новини за темою:

16:01
Мешканець Вовчанська ошукав пенсіонерку: взяв гроші, але роботу не виконав
14:58
Пес Рембо, поранений на Харківщині, тепер працює у поліції Будапешту (відео)
11:14
Загрався на майданчику та зник: поліція в Пісочині шукала 9-річну дитину
10:29
Наслідки обстрілів Харківщини: фото поліції
21:00
Жителів Харківщини просять допомогти в розшуку ймовірного злочинця

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові патрульним попався “закладник”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік привернув увагу поліціянтів у Харкові, фотографуючи щось, що закопав у землю".