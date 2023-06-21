У Харкові патрульним попався “закладник”

Чоловік привернув увагу поліціянтів у Харкові, фотографуючи щось, що закопав у землю.

“Ввечері (20 червня – Ред.), під час патрулювання Немишлянського району, увагу патрульних привернув чоловік. Громадянин щось поклав у землю та зробив фото. Помітивши патрульних, він намагався піти з місця. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити. Під час спілкування чоловік розповів правоохоронцям, що має в сумці 30 зіп-пакетів з забороненими речовинами. Також громадянин повідомив, що ці наркотичні речовини він збував через так звані “закладки”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Ще до доленосної зустрічі з поліціянтами чоловік встиг розкласти близько 20 пакунків із “посилками”, у чому сам і зізнався.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка й продовжить роботу із “закладником”.