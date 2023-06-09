9 років за ґратами отримав чоловік, який збував метадон і димедрол у Харкові
Покарання у 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна отримав чоловік, якого Апеляційний суд визнав винним у продажу наркотиків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори Салтівської окружної прокуратури Харкова довели, що чоловік заробляв на життя у незаконний спосіб. Зловмисник організовував «доставку» до кінцевих покупців пакунків з наркотиками та сильнодіючими ліками, розкладаючи закладки по Харкову.
Чоловіка викрили у жовтні 2021 року. Під час затримання правоохоронці вилучили у закладника близько 30 згортків з метадоном і стільки ж з димедролом. Також чоловік вказав на інші схованки — у них правоохоронці виявили майже 1000 згортків, у яких містився метадон, і майже 1000 згортків з димедролом.
Октябрьський райсуд Полтави чоловіка визнав винним у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних речовин і лікарських засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України), та, із застосуванням ст. 69 КК України, призначив покарання у виді – 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.
Не погодившись із вказаним вироком, прокурори оскаржили його. Колегія суддів Полтавського апеляційного суду підтримала позицію сторони обвинувачення і задовольнила апеляційну скаргу прокурора.
Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Покарання у 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна отримав чоловік, якого Апеляційний суд визнав винним у продажу наркотиків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".