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9 лет за решеткой получил мужчина, сбывавший метадон и димедрол в Харькове

Происшествия 17:56   09.06.2023
Оксана Якушко
9 лет за решеткой получил мужчина, сбывавший метадон и димедрол в Харькове

Наказание в 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил мужчина, которого Апелляционный суд признал виновным в продаже наркотиков, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры Харькова доказали, что мужчина зарабатывал на жизнь незаконным способом. Злоумышленник организовывал «доставку» к конечным покупателям свертков с наркотиками и сильнодействующими лекарствами, раскладывая закладки по Харькову.

Мужчину разоблачили в октябре 2021 года. При задержании правоохранители изъяли у заложника около 30 свертков с метадоном и столько же с димедролом. Также мужчина указал на другие тайники — у них правоохранители обнаружили почти 1000 свертков, в которых размещался метадон, и почти 1000 свертков с димедролом.

Октябрьский райсуд Полтавы мужчину признал виновным в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических веществ и лекарственных средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 (ч. 4 ст. 321 УК Украины) и с применением ст. 69 УК Украины, и назначил ему наказание в виде – 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией 1/2 части имущества.

Не согласившись с указанным приговором, прокуроры оспорили его. Коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию стороны обвинения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора.

Приговор суда апелляционной инстанции вступил в силу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 17:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наказание в 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил мужчина, которого Апелляционный суд признал виновным в продаже наркотиков, сообщает Харьковская областная прокуратура.".