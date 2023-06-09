9 лет за решеткой получил мужчина, сбывавший метадон и димедрол в Харькове
Наказание в 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил мужчина, которого Апелляционный суд признал виновным в продаже наркотиков, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры Харькова доказали, что мужчина зарабатывал на жизнь незаконным способом. Злоумышленник организовывал «доставку» к конечным покупателям свертков с наркотиками и сильнодействующими лекарствами, раскладывая закладки по Харькову.
Мужчину разоблачили в октябре 2021 года. При задержании правоохранители изъяли у заложника около 30 свертков с метадоном и столько же с димедролом. Также мужчина указал на другие тайники — у них правоохранители обнаружили почти 1000 свертков, в которых размещался метадон, и почти 1000 свертков с димедролом.
Октябрьский райсуд Полтавы мужчину признал виновным в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических веществ и лекарственных средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 (ч. 4 ст. 321 УК Украины) и с применением ст. 69 УК Украины, и назначил ему наказание в виде – 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией 1/2 части имущества.
Не согласившись с указанным приговором, прокуроры оспорили его. Коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию стороны обвинения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора.
Приговор суда апелляционной инстанции вступил в силу.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наказание в 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил мужчина, которого Апелляционный суд признал виновным в продаже наркотиков, сообщает Харьковская областная прокуратура.".