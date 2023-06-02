В Харькове врач незаконно продавала рецепты на наркотики
Фото: Харьковская областная прокуратура
Будут судить 37-летнюю харьковчанку, которая незаконно выдавала рецепты на приобретение наркотиков.
По данным Харьковской областной прокуратуры, врач-психиатр нескольких медицинских частных предприятий систематически незаконно выдавала рецепты на приобретение наркотического средства — метадона.
«Стоимость» одного такого рецепта составляла от 300 до 500 грн.
Всего установлено более 460 эпизодов незаконной выдачи врачом рецептов на территории Киевского района.
Женщину обвиняют по факту незаконной выдачи рецепта на право приобретения наркотических средств, совершенного повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 УКУ). Ей грозит до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить 37-летнюю харьковчанку, которая незаконно выдавала рецепты на приобретение наркотиков.".