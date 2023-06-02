У Харкові лікарка незаконно продавала рецепти на наркотики
Фото: Харківська обласна прокуратура
Судитимуть 37-річну харків’янку, яка незаконно видавала рецепти на придбання наркотиків.
За даними Харківської обласної прокуратури, лікарка-психіатр декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на придбання наркотичного засобу — метадону.
«Вартість» одного такого рецепта складала від 300 до 500 грн.
Усього встановлено понад 460 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району.
Жінку обвинувачують за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 ККУ). Їй загрожує до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть 37-річну харків’янку, яка незаконно видавала рецепти на придбання наркотиків.".