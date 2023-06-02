Кохання на мільйон у Харкові: чоловік вкрав з рахунку обраниці 1 млн грн
У Харківській області 26-річний чоловік обікрав свою кохану і вклав гроші у «криптобізнес».
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У пари були довірливі стосунки, тому підозрюваний знав, що дівчина має на банківському рахунку майже 1,2 млн грн, які вона отримала в якості дивідендів від ведення господарської діяльності.
Дівчина не приховувала свій пароль від телефону, тому підозрюваний міг користуватись ним у будь-який час, додали правоохоронці.
У нотатках телефону обраниці він знайшов пароль від банківського додатку. Після цього чоловік переказав на свій банківський рахунок 1 млн гривень.
Щоб обраниця нічого не помітила, чоловік проводив транзакції на різні суми у різний період часу, а після цього видаляв сповіщення з телефону дівчини. Вкрадені гроші він клав на свій криптогаманець, а після цього витрачав кошти на покупки у ТРЦ.
Проте обкрадати свою кохану далі у нього не вийшло: дівчина помітила відсутність грошей на рахунку.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом крадіжки в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 26-річний чоловік обікрав свою кохану і вклав гроші у «криптобізнес».".