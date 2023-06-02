Любовь на миллион в Харькове: мужчина украл со счета избранницы 1 млн грн

В Харьковской области 26-летний мужчина обокрал свою любимую и вложил деньги в «криптобизнес».

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. У пары были доверительные отношения, поэтому подозреваемый знал, что у девушки на банковском счету почти 1,2 млн грн, которые она получила в качестве дивидендов от ведения хозяйственной деятельности.

Девушка не скрывала свой пароль от телефона, поэтому подозреваемый мог пользоваться им в любое время, добавили правоохранители.

В заметках телефона избранницы он нашел пароль от банковского приложения. После этого мужчина перевел на свой счет 1 млн гривен. Чтобы избранница ничего не заметила, мужчина проводил транзакции на разные суммы в разный период времени, а после этого удалял уведомление в телефоне девушки. Украденные деньги он клал на свой криптокошелек, а после этого тратил средства на покупки в ТРЦ.

Однако обворовывать свою любимую дальше у него не получилось: девушка заметила отсутствие денег на счету.

Мужчине сообщили о подозрении по факту кражи в особо крупном размере (ч. 5 ст. УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.