В Харькове Институт радиофизики и электроники переплатил за свет 400 тыс. грн.

В Харькове прокуратура через суд добилась взыскания с ООО излишне уплаченных средств.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины провели открытые торги по закупке услуг электричества. Победителем выбрали ООО, с которым и был заключен соответствующий договор.

«Однако в дальнейшем между сторонами были заключены дополнительные соглашения, по которым существенно уменьшены объемы предмета закупки и увеличена цена за единицу товара. Заключение дополнительных соглашений проведено безосновательно и не соответствует тендерной документации и ожиданиям заказчика по расходованию бюджетных средств», — отметили в прокуратуре.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО о признании недействительными дополнительные соглашения и взыскании почти 400 тыс. грн.

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