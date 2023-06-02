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В громаде на Харьковщине отключение света

Общество 09:49   02.06.2023
Оксана Горун
В громаде на Харьковщине отключение света

Об отключениях электричества сообщил мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев. По его данным, свет выключили планово.

«В связи с проведением Первомайским РЭС плановых ремонтных работ произойдет отключение электроснабжения 2.06.2023 с 09:00 до 17:00», — по факту предупредил Бакшеев.

По его данным в Первомайском без света до 17:00 остались улицы: 4-й Микрорайон; Аграрная; Ботаническая; Строительная; Громадська; Заводская; Железнодорожная; Зеленая; Кольцевая; Кооперативная; Копцева; Мира; Рыночная; Сенная; Соборная; Спортивная; Физкультурная; Харьковская; Хлебная; Центральная, а также проспект Независимости.

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Кроме того, света нет на некоторых улицах села Радомысловка, в селе Калиновка и  поселке Высокое.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 09:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отключениях электричества сообщил мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев. По его данным, свет выключили планово".