В громаде на Харьковщине отключение света

Об отключениях электричества сообщил мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев. По его данным, свет выключили планово.

«В связи с проведением Первомайским РЭС плановых ремонтных работ произойдет отключение электроснабжения 2.06.2023 с 09:00 до 17:00», — по факту предупредил Бакшеев.

По его данным в Первомайском без света до 17:00 остались улицы: 4-й Микрорайон; Аграрная; Ботаническая; Строительная; Громадська; Заводская; Железнодорожная; Зеленая; Кольцевая; Кооперативная; Копцева; Мира; Рыночная; Сенная; Соборная; Спортивная; Физкультурная; Харьковская; Хлебная; Центральная, а также проспект Независимости.

Читайте также: Киловатт электроэнергии для украинцев дорожает более чем на гривну с 1 июня

Кроме того, света нет на некоторых улицах села Радомысловка, в селе Калиновка и поселке Высокое.