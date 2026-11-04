Терапевта и работника супермаркета будут судить в Харькове: в чем обвиняют

Двух харьковчан будут судить по обвинению в работе на российские спецслужбы. Их обвиняют в слежении за Силами обороны и попытке взорвать военный автомобиль.

Как сообщили в областной прокуратуре, осенью 2025 года российские спецслужбы завербовали через Telegram жителя Харькова, работавшего в одном из супермаркетов. К агентурной деятельности он привлек знакомого врача-терапевта одной из городских поликлиник.

Мужчины собирали сведения о местах дислокации украинских военных и техники Сил обороны в Харькове и пригороде и передавали их представителям России. Координационный центр российских спецслужб размещался в Белгороде. Для конспирации харьковчане пользовались отдельными телефонами и постоянно удаляли переписку.

«Кроме того, они готовили подрыв автомобиля украинских военных. Для этого получили три самодельных взрывных устройства, которые хранили дома. Во время видеосвязи с куратором проверили их исправность, а для маскировки взрывчатки приобрели упаковку из-под сока. Весной 2026 года мужчины избрали автомобиль военных, припаркованный вблизи жилого дома. Они согласовали цель, проверили наличие камер наблюдения и спланировали установку взрывного устройства», — рассказали в прокуратуре.

Однако взрыв не произошел. 10 апреля 2026 обоих мужчин задержали, они находятся под стражей. Их будут судить по нескольким статьям УК Украины:

госизмена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 );

подготовка к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258);

хранение и ношение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Обвинительный акт уже в Салтовском районнном суде Харькова.

Обоим угрожает пожизненное лишение свободы.

Напомним, 15 лет за решеткой получил российский шпион, работавший в Укртелекоме. Мужчина, работавший в руководстве «Укртелекома», «сливал» ФСБ закрытые данные о стационарной связи в ВСУ.