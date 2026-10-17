За теракт в Харькове мужчине обещали $10 тысяч: дело уже в суде

Правоохранители передали суду дело 35-летнего жителя Светловодска Кировоградской области. По данным следствия, он планировал совершить теракт в Харькове.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: в мае фигурант искал легкие заработки и таким образом через Telegram установил контакт с «работодателем». Задача заключалась в совершении террористического акта в Харькове. За это ему обещали около 10 тысяч долларов.

«Получив указания, он отправился в Харьков, арендовал квартиру и начал подготовку. По инструкциям заказчика обвиняемый приобрел необходимые компоненты и в домашних условиях изготовил около 12 кг опасного взрывчатого вещества, содержащего трехперекись ацетон. Потом он должен был собрать полноценную бомбу с возможностью дистанционного подрыва с помощью мобильного телефона», — установило следствие.

Однако довести свой замысел до конца фигурант не успел – в начале июня правоохранители провели обыск у него дома, где обнаружили и изъяли взрывчатое вещество. Мужчину задержали.

Ему инкриминируют готовку к совершению террористического акта и незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. В прокуратуре говорят, что фигурант искренне раскаялся и активно содействовал следствию.

Напомним, правоохранители задержали в Харькове безработного мужчину, который, по данным следствия, оказался агентом ГРУ и готовил схроны со взрывчаткой для терактов в областном центре.