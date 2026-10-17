Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября сообщил, что накануне армия РФ атаковала более 15-ти важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины. Удары были и по Харьковщине.

«Накануне россияне нанесли один из самых больших ударов по украинской энергетике. Продолжаются восстановительные работы. Наиболее сложная ситуация была в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары были также по энергетике Харьковщины, Киевской области, Днепровщины и других областей. Россияне масштабировали свою антиэнергетическую операцию и пытаются максимально рассеять наши резервы и восстановительную способность», – отметил президент.

По его данным, с 19:00 16 числа по 07:00 17 октября были применены более 320 реактивных и бензиновых «Шахедов», также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты.

«И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий. Важно, что подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от наших европейских партнеров. Я благодарен им за это. И важно, чтобы также все в Америке видели, что происходит. В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке было, к сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэмма, который должен был ввести действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог – и может! – очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал и каждый голос за это имеет значение», — добавил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский