Live
  • Сб 17.10.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский

Происшествия 13:11   17.10.2026
Виктория Яковенко
Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября сообщил, что накануне армия РФ атаковала более 15-ти важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины. Удары были и по Харьковщине.

«Накануне россияне нанесли один из самых больших ударов по украинской энергетике. Продолжаются восстановительные работы. Наиболее сложная ситуация была в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары были также по энергетике Харьковщины, Киевской области, Днепровщины и других областей. Россияне масштабировали свою антиэнергетическую операцию и пытаются максимально рассеять наши резервы и восстановительную способность», – отметил президент.

По его данным, с 19:00 16 числа по 07:00 17 октября были применены более 320 реактивных и бензиновых «Шахедов», также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты.

«И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий. Важно, что подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от наших европейских партнеров. Я благодарен им за это. И важно, чтобы также все в Америке видели, что происходит. В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке было, к сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэмма, который должен был ввести действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог – и может! – очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал и каждый голос за это имеет значение», — добавил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

Читайте также: Блэкаут в Виннице после атаки РФ: не работает электротранспорт, подробности

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Ракетные удары по городу 16 октября: уже 15 пострадавших, были пожары (фото)
Ракетные удары по городу 16 октября: уже 15 пострадавших, были пожары (фото)
17.10.2026, 07:25
Новости Харькова — главное за 17 октября: последствия ракетной атаки, фронт
Новости Харькова — главное за 17 октября: последствия ракетной атаки, фронт
17.10.2026, 12:03
Два человека погибли, более 40 – пострадали: Синегубов о сутках в Харькове
Два человека погибли, более 40 – пострадали: Синегубов о сутках в Харькове
17.10.2026, 09:01
Взрывы в Харькове: город атакуют ракетами, есть пострадавшие (обновлено)
Взрывы в Харькове: город атакуют ракетами, есть пострадавшие (обновлено)
16.10.2026, 22:25
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
16.10.2026, 14:44
Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский
Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский
17.10.2026, 13:11

Новости по теме:

17.10.2026
Заявления РФ о масштабных успехах на Харьковщине опроверг ISW
17.10.2026
Генштаб ВСУ информирует о 26 атаках на Харьковщине: где было «горячее»
17.10.2026
Ракетные удары по городу 16 октября: уже 15 пострадавших, были пожары (фото)
16.10.2026
Расстрел украинских пленных на Харьковщине: разоблачили еще пятерых оккупантов
16.10.2026
Дважды подорвались: полицейские эвакуировали раненых побратимов на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября сообщил, что накануне армия РФ атаковала более 15-ти важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины.".