Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Взрывчатку переправляли «Молниями»: в Харькове задержали агента РФ — СБУ

Общество 12:40   16.10.2026
Виктория Яковенко
Взрывчатку переправляли «Молниями»: в Харькове задержали агента РФ — СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали в Харькове безработного мужчину, который, по данным следствия, оказался агентом ГРУ и готовил схроны со взрывчаткой для терактов в областном центре.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, чтобы передать фигуранту взрывчатку, оккупанты переправляли ее на Харьковщину с территории РФ с помощью дронов типа «Молния».

«Потом агент планировал замаскировать одну из «посылок» под автомобильный аккумулятор, а другую — под автомобильную шину с диском и направить их координаты российскому гру», — выяснило следствие.

В СБУ добавляют: после этого непосредственные исполнители терактов должны прибыть на локации тайников, чтобы забрать самодельные взрывные устройства и заложить их на местах запланированных взрывов.

агента РФ поймали в Харькове
Фото: Владислав Абдула
агента РФ поймали в Харькове
Фото: Владислав Абдула

Отмечается, что фигуранта задержали «на горячем» во время обустройства схрона.

Как установило расследование, в поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов. Мужчина сначала отслеживал расположение защитников Харькова, по которым враг готовил ракетно-авиационные удары. А потом получил задачу «встретить» дрон РФ с «посылкой».

Во время обыска у авто мужчины изъяли более 4 кг взрывчатки, три электродетонатора и готовую самодельную бомбу, замаскированную под автоаккумулятор.

Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене, добавили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Читайте также: СБУ: бывший адвокат мог «сливать» позиции элитной бригады десантников ВСУ

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
16.10.2026, 12:05
РФ обстреливает Харьков 16 октября: есть погибшие и раненые (обновлено)
РФ обстреливает Харьков 16 октября: есть погибшие и раненые (обновлено)
16.10.2026, 12:38
Новости Харькова — главное 16 октября: удар по рынку, погибшие, нет света
Новости Харькова — главное 16 октября: удар по рынку, погибшие, нет света
16.10.2026, 12:20
Украина продолжила бить по НПЗ в РФ, взрывы были в Подмосковье и Владимире
Украина продолжила бить по НПЗ в РФ, взрывы были в Подмосковье и Владимире
16.10.2026, 09:40
Раненого мужчину и тело его погибшей жены вывезли копы из Чугуевщины
Раненого мужчину и тело его погибшей жены вывезли копы из Чугуевщины
16.10.2026, 10:40
Расстрел военных в Харькове: после трагедии Бутусов заявил о нехватке резервов
Расстрел военных в Харькове: после трагедии Бутусов заявил о нехватке резервов
16.10.2026, 13:19

Новости по теме:

16.10.2026
Последствия ударов по Харькову: правоохранители опубликовали фото
15.10.2026
Носителей КАБ стало меньше, опасная дорога под Харьковом – итоги 15 октября
15.10.2026
Зачем шел на Харьков: военному РФ сообщили подозрение в убийстве шестерых 📹
15.10.2026
Тело кота с ранением нашли в Харькове: прокуратура расследует дело
15.10.2026
Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывчатку переправляли «Молниями»: в Харькове задержали агента РФ — СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 12:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове безработного мужчину, который, по данным следствия, оказался агентом ГРУ и готовил схроны со взрывчаткой для терактов в областном центре.".