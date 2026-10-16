Взрывчатку переправляли «Молниями»: в Харькове задержали агента РФ — СБУ

Правоохранители задержали в Харькове безработного мужчину, который, по данным следствия, оказался агентом ГРУ и готовил схроны со взрывчаткой для терактов в областном центре.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, чтобы передать фигуранту взрывчатку, оккупанты переправляли ее на Харьковщину с территории РФ с помощью дронов типа «Молния».

«Потом агент планировал замаскировать одну из «посылок» под автомобильный аккумулятор, а другую — под автомобильную шину с диском и направить их координаты российскому гру», — выяснило следствие.

В СБУ добавляют: после этого непосредственные исполнители терактов должны прибыть на локации тайников, чтобы забрать самодельные взрывные устройства и заложить их на местах запланированных взрывов.

Отмечается, что фигуранта задержали «на горячем» во время обустройства схрона.

Как установило расследование, в поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов. Мужчина сначала отслеживал расположение защитников Харькова, по которым враг готовил ракетно-авиационные удары. А потом получил задачу «встретить» дрон РФ с «посылкой».

Во время обыска у авто мужчины изъяли более 4 кг взрывчатки, три электродетонатора и готовую самодельную бомбу, замаскированную под автоаккумулятор.

Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене, добавили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.