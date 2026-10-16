Вибухівку переправляли “молниями”: у Харкові затримали агента РФ – СБУ

Правоохоронці затримали у Харкові безробітного чоловіка, який, за даними слідства виявився агентом ГРУ та готував схрони з вибухівкою для терактів в обласному центрі.

Як повідомив речник УСБУ а Харківській області Владислав Абдула, щоб передати фігуранту вибухівку, окупанти переправляли її на Харківщину з території РФ за допомогою дронів типу «Молния».

«У подальшому агент планував замаскувати одну з «посилок» під автомобільний акумулятор, а іншу – під автомобільну шину з диском і направити їхні координати російському гру”, – з’ясувало слідство.

В СБУ додають: після цього безпосередні виконавці терактів мали прибути на локації тайників, щоб забрати саморобні вибухові пристрої і закласти їх на місцях запланованих підривів.

Зазначається, що фігуранта затримали «на гарячому» під час облаштування схрону.

Як встановило розслідування, у поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів. Чоловік спочатку відстежував розташування оборонців Харкова, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари. А згодом отримав завдання «зустріти» російський дрон із «посилкою».

Під час обшуку в авто чоловіка вилучили понад 4 кг вибухівки, три електродетонатори та готову саморобну бомбу, замасковану під автоакумулятор.

Фігуранту повідомили про підозру у держзраді, додали в Харківській обласній прокуратурі. Зараз він у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.