В Харькове патрульным попался «закладчик»
Подозрительный мужчина привлек внимание полицейских в Харькове, фотографируя что-то, что зарыл в землю.
«Вечером (20 июня — Ред.), во время патрулирования Немышлянского района, внимание патрульных привлек мужчина. Гражданин что-то уложил в землю и сделал фото. Заметив патрульных, он пытался уйти с места. Такие действия полицейским показались странными, поэтому решили его проверить. Во время общения мужчина рассказал стражам порядка, что имеет в сумке 30 зип-пакетов с запрещенными веществами. Также гражданин сообщил, что эти наркотические вещества он сбывал из-за так называемых «закладок», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Еще до судьбоносной встречи с полицейскими мужчина успел разложить около 20 сверток с «посылками», в чем сам и признался.
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На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и продолжит работу с «закладчиком».
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрительный мужчина привлек внимание полицейских в Харькове, фотографируя что-то, что зарыл в землю".