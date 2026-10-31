Літній чоловік виростив плантацію конопель у себе на городі на Харківщині

60-річний чоловік із Харківської області отримав підозру у незаконному вирощуванні конопель, повідомила Нацполіція.

Як з’ясувало слідство, цього літа 60-річний чоловік поливав і підгодовував дикорослі рослини конопель, які несподівано раптом він виявив на території власного домогосподарства.

У вересні під час санкціонованого обшуку поліціянти виявили і вилучили у підстаркуватого ботаніка понад 30 рослин.

Дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у вирощуванні конопель.

Як повідомляв раніше “Об’єктив”, поліціянти Харківщини підозрюють 27-річного уродженця Волині у крадіжці з банківського рахунку потерпілої понад 2 млн гривень.