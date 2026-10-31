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Літній чоловік виростив плантацію конопель у себе на городі на Харківщині

Події 14:46   31.10.2026
Оксана Якушко
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Літній чоловік виростив плантацію конопель у себе на городі на Харківщині

60-річний чоловік із Харківської області отримав підозру у незаконному вирощуванні конопель, повідомила Нацполіція.

Як з’ясувало слідство, цього літа 60-річний чоловік поливав і підгодовував дикорослі рослини конопель, які несподівано раптом він виявив на території власного домогосподарства.

У вересні під час санкціонованого обшуку поліціянти виявили і вилучили у підстаркуватого ботаніка понад 30 рослин.

Дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у вирощуванні конопель.

Як повідомляв раніше “Об’єктив”, поліціянти Харківщини підозрюють 27-річного уродженця Волині у крадіжці з банківського рахунку потерпілої понад 2 млн гривень.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 14:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річний чоловік із Харківської області отримав підозру у незаконному вирощуванні конопель, повідомила Нацполіція.".