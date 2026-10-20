Сушив на дачі: майже 3 кг канабісу знайшли у чоловіка на Харківщині

43-річний мешканець Харківського району розводив коноплі на території свого домоволодіння, повідомляє Нацполіція.

Зібраний врожай він висушив і зберігав у коморах і у дачному будинку.

Під час обшуку поліціянти вилучили зрізані рослини конопель і висушену речовину рослинного походження, яка, згідно з експертизою, є канабісом загальною масою майже три кілограми.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в незаконному виробництві та зберіганні наркотичних засобів.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.