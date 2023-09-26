Вора и «закладчика» из Харькова отправили за решетку на 6 лет
Мужчина, распространявший в Харькове наркотики и грабивший чердаки многоэтажек, получил приговор.
«Харьковчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в очередной раз нарушил закон. В частности, установлено, что в течение ноября 2020 года мужчина проникал на чердаки многоквартирных домов, расположенных по улице Гольдберовской, проспекту Гагарина, улице Грозненской. С помощью заранее заготовленного гаечного ключа злоумышленник похищал лифтовое оборудование — катушки тормозного электромагнита», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме этого, мужчина «устроился на работу» курьером и раскладывал свертки с каннабисом по городу. Злоумышленник приобрел наркотическое вещество и делал тайники на территории города, фотографировал их и отправлял координаты покупателям.
В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлениях.
43-летнего харьковчанина признали виновным в воровстве, совершенном повторно, и незаконном приобретении и хранении с целью сбыта, совершенном повторно (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 307 УКУ). Ему назначили 6 лет и 2 месяца тюрьмы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, распространявший в Харькове наркотики и грабивший чердаки многоэтажек, получил приговор.".