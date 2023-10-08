Закладчика «солей» поймали копы в Шевченковском районе Харькова (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
Вечером 7 октября в Шевченковском районе Харькова патрульная полиция задержала мужчину, который распространял наркотическое вещество «соли».
Заметив служебное авто копов, мужчина пытался убежать. Такие действия правоохранителям показались странными, поэтому они догнали гражданина для проверки, сообщают в управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В кармане мужчины нашли объемный сверток. Он признался, что это «соли», которые он распространял путем закладок. Его слова подтвердились многочисленными фото в телефоне.
На место происшествия патрульные вызывали следственно-оперативную группу.
Фото: УПП в Харьковской области
Читайте также: Вора и «закладчика» из Харькова отправили за решетку на 6 лет
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Закладчика «солей» поймали копы в Шевченковском районе Харькова (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 10:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 7 октября в Шевченковском районе Харькова патрульная полиция задержала мужчину, который распространял наркотическое вещество «соли».".