Закладчика «солей» поймали копы в Шевченковском районе Харькова (фото)

Вечером 7 октября в Шевченковском районе Харькова патрульная полиция задержала мужчину, который распространял наркотическое вещество «соли».

Заметив служебное авто копов, мужчина пытался убежать. Такие действия правоохранителям показались странными, поэтому они догнали гражданина для проверки, сообщают в управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В кармане мужчины нашли объемный сверток. Он признался, что это «соли», которые он распространял путем закладок. Его слова подтвердились многочисленными фото в телефоне.

На место происшествия патрульные вызывали следственно-оперативную группу.



Фото: УПП в Харьковской области