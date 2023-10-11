Банду наркодилеров-метадонщиков поймали в Лозовой на Харьковщине
Трое мужчин из Лозовой наладили ввоз и сбыт метадона, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Трое наркозависимых мужчин разработали план, чтобы незаконно получать метадон и в дальнейшем сбывать их.
Подозреваемые находились на заместительной терапии в больнице города Днепра, поэтому имели право купить метадон по рецепту. Злоумышленники обращались сразу в несколько медучреждений по рецептам, скрывая, что уже получили метадон в другой больнице. Они были «пациентами» сразу пяти клиник, расположенных в Днепре.
Злоумышленники получали по отработанной схеме метадон каждые 10 дней и перевозили его в Лозовую, где сбывали другим наркоманам, раскладывая закладки по всему городу. Так они «зарабатывали» около года.
Наркоторговцев поймали 9 октября этого года в Лозовой во время перевозки очередной партии метадона. Во время обыска нашли около 20 блистеров с метадоном, листы назначения препаратов из разных клиник, деньги.
Лозовская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении трем мужчинам по факту незаконного приобретения, хранения в целях сбыта, а также незаконного сбыта наркотических средств, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Всех троих содержат под стражей.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 14:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое мужчин из Лозовой наладили ввоз и сбыт метадона, сообщила Харьковская областная прокуратура.".