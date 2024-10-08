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«Полювала» на чужі айфони й збувала метадон: харків’янку відправили у тюрму

Суспільство 14:57   08.10.2024
Вікторія Яковенко
«Полювала» на чужі айфони й збувала метадон: харків’янку відправили у тюрму Фото: Харківська обласна прокуратура

37-річна жителька Харкова отримала вирок. Слідство довело, що жінка займалася кишеньковими крадіжками у громадському транспорті та збувала наркотики.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка раніше вже протягалась до кримінальної відповідальності, однак вона продовжила порушувати закон.

«Жінка «заробляла» на життя кишеньковими крадіжками у тролейбусах, «полюючи» на айфони неуважних пасажирів. Однак не всі її «робочі зміни» були вдалими — одна з потерпілих вчасно помітила спробу крадійки витягти у неї із сумки телефон, тож зловмисницю викрили», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, встановлено, що харків’янка влаштувалась на посаду «кур’єра» до інтернет-крамниці. Вона збувала метадон – розкладала закладки по Харкову, потім повідомляла покупцям координати місця «товару».

Фігурантку викрили у червні. У неї виявили згортки метадону, електронні ваги та пакети для фасування наркотиків.

У суді жінка визнала свою провину. Її визнали винною у вчиненні крадіжки і замаху на крадіжку, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, у тому числі в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ККУ). Їй призначили 9 років і 1 місяць тюрми, а також у неї мають конфіскувати майно.

приговорили харьковчанку
Фото: Харківська обласна прокуратура
приговорили харьковчанку
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 14:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річна жителька Харкова отримала вирок. Слідство довело, що жінка займалася кишеньковими крадіжками у громадському транспорті та збувала наркотики.".