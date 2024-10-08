«Полювала» на чужі айфони й збувала метадон: харків’янку відправили у тюрму

37-річна жителька Харкова отримала вирок. Слідство довело, що жінка займалася кишеньковими крадіжками у громадському транспорті та збувала наркотики.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка раніше вже протягалась до кримінальної відповідальності, однак вона продовжила порушувати закон.

«Жінка «заробляла» на життя кишеньковими крадіжками у тролейбусах, «полюючи» на айфони неуважних пасажирів. Однак не всі її «робочі зміни» були вдалими — одна з потерпілих вчасно помітила спробу крадійки витягти у неї із сумки телефон, тож зловмисницю викрили», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, встановлено, що харків’янка влаштувалась на посаду «кур’єра» до інтернет-крамниці. Вона збувала метадон – розкладала закладки по Харкову, потім повідомляла покупцям координати місця «товару».

Фігурантку викрили у червні. У неї виявили згортки метадону, електронні ваги та пакети для фасування наркотиків.

У суді жінка визнала свою провину. Її визнали винною у вчиненні крадіжки і замаху на крадіжку, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, у тому числі в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ККУ). Їй призначили 9 років і 1 місяць тюрми, а також у неї мають конфіскувати майно.