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Безробітна мешканка Харківщини вкрала смартфони у дітей – поліція

Події 17:40   23.09.2024
Олена Нагорна
Безробітна мешканка Харківщини вкрала смартфони у дітей – поліція

Про підозру у крадіжці повідомили 43-річній безробітній мешканці Чкаловської громади Чугуївського району. За версією слідства, вона поцупила смартфони у двох 11-річних хлопчиків.

20 серпня із заявами про крадіжку до правоохоронців звернулися батьки дітей. Вартість гаджетів оцінили у 6 тисяч гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці розшукали ймовірну злодійку. Слідчі з’ясували, що неподалік місцевого ліцею жінка побачила дві барсетки, які хлопчики залишили без нагляду. Скориставшись нагодою, вона забрала речі дітей.

Поліцейські повернули смартфони хлопчикам, а жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Їй загрожує до восьми років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру у крадіжці повідомили 43-річній безробітній мешканці Чкаловської громади Чугуївського району. За версією слідства, вона поцупила смартфони у двох 11-річних хлопчиків.".