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Безработная жительница Харьковщины украла смартфоны у детей — полиция

Происшествия 17:40   23.09.2024
Елена Нагорная
Безработная жительница Харьковщины украла смартфоны у детей — полиция

О подозрении в краже сообщили 43-летней безработной жительнице Чкаловской громады Чугуевского района. По версии следствия, она украла смартфоны у двоих 11-летних мальчиков.

20 августа с заявлениями в полицию обратились родители детей. Стоимость гаджетов оценили в 6 тысяч гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разыскали вероятную воровку. Следователи выяснили, что неподалеку от местного лицея женщина увидела две барсетки, которые мальчики оставили без присмотра. Воспользовавшись возможностью, она забрала вещи детей.

Полицейские вернули смартфоны мальчикам, а женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в краже сообщили 43-летней безработной жительнице Чкаловской громады Чугуевского района. По версии следствия, она украла смартфоны у двух 11-летних мальчиков.".