Украл телевизор во время застолья: в Харькове мужчина получил подозрение
Фото: ГУНП в Харьковской области
Харьковские правоохранители подозревают 55-летнего мужчину, уже имевшего проблемы с законом, в краже.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в августе получили сообщение от жителя Основенского района. Он заявил, что обнаружил дома отсутствие телевизора.
Правоохранители установили, что к потерпевшему в гости заходил его знакомый. При совместном употреблении алкогольных напитков заявитель заснул. А 55-летний мужчина воспользовался возможностью, взял телевизор, стоявший рядом с кроватью, и ушел из дома. По подсчетам полицейских материальный ущерб составляет 4 тыс. грн.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Регулярно унижал и оскорблял: харьковчанина будут судить за домашнее насилие
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, кража, подозрение, полиция, телевизор, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украл телевизор во время застолья: в Харькове мужчина получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители подозревают 55-летнего мужчину, уже имевшего проблемы с законом, в краже.".