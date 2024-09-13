Украл телевизор во время застолья: в Харькове мужчина получил подозрение

Харьковские правоохранители подозревают 55-летнего мужчину, уже имевшего проблемы с законом, в краже.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в августе получили сообщение от жителя Основенского района. Он заявил, что обнаружил дома отсутствие телевизора.

Правоохранители установили, что к потерпевшему в гости заходил его знакомый. При совместном употреблении алкогольных напитков заявитель заснул. А 55-летний мужчина воспользовался возможностью, взял телевизор, стоявший рядом с кроватью, и ушел из дома. По подсчетам полицейских материальный ущерб составляет 4 тыс. грн.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.