Live
  • Пт 13.09.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Украл телевизор во время застолья: в Харькове мужчина получил подозрение

Общество 14:45   13.09.2024
Виктория Яковенко
Украл телевизор во время застолья: в Харькове мужчина получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители подозревают 55-летнего мужчину, уже имевшего проблемы с законом, в краже.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в августе получили сообщение от жителя Основенского района. Он заявил, что обнаружил дома отсутствие телевизора.

Правоохранители установили, что к потерпевшему в гости заходил его знакомый. При совместном употреблении алкогольных напитков заявитель заснул. А 55-летний мужчина воспользовался возможностью, взял телевизор, стоявший рядом с кроватью, и ушел из дома. По подсчетам полицейских материальный ущерб составляет 4 тыс. грн.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Регулярно унижал и оскорблял: харьковчанина будут судить за домашнее насилие

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Курскую область ВС РФ «еще как» перемещают резервы — Машовец
В Курскую область ВС РФ «еще как» перемещают резервы — Машовец
13.09.2024, 07:44
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
12.09.2024, 08:19
Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму
Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму
13.09.2024, 13:20
Есть пострадавшая, россияне ударили КАБами по Харькову и Дергачам
Есть пострадавшая, россияне ударили КАБами по Харькову и Дергачам
12.09.2024, 17:32
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
13.09.2024, 12:08
В Харькове заменили флаг Украины: объяснение мэрии (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: объяснение мэрии (фото)
13.09.2024, 15:44

Новости по теме:

19:04
13-летняя девочка в Харькове отравилась водкой, которую ей продали в киоске
13:45
Осудят трех харьковчан, производивших на складе «элитные» коньяк и виски
16:57
На Харьковщине остановили авто с 500 л. алкоголя: по документам везли молочку
12:46
Хотел подкупить копов, чтобы провести водку в Купянск: будут судить мужчину
15:56
Злоупотребляет алкоголем и наркотиками: мать отказалась от младенца в Харькове

Вы читали новость: «Украл телевизор во время застолья: в Харькове мужчина получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители подозревают 55-летнего мужчину, уже имевшего проблемы с законом, в краже.".