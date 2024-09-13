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Вкрав телевізор під час застілля: у Харкові чоловік отримав підозру

Суспільство 14:45   13.09.2024
Вікторія Яковенко
Вкрав телевізор під час застілля: у Харкові чоловік отримав підозру Фото: ГУНП в Харківській області

Харківські правоохоронці підозрюють 55-річного чоловіка, який вже мав проблеми з законом, у крадіжці.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у серпні отримали повідомлення від мешканця Основ’янського району. Він заявив, що виявив вдома відсутність телевізора.

Правоохоронці встановили, що до потерпілого в гості заходив його знайомий. Під час спільного вживання алкогольних напоїв заявник заснув. А 55-річний чоловік скористався можливістю, взяв телевізор, який стояв поряд з ліжком, та пішов з будинку. За підрахунками поліцейських, матеріальна шкода складає 4 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці підозрюють 55-річного чоловіка, який вже мав проблеми з законом, у крадіжці.".