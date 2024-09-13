Вкрав телевізор під час застілля: у Харкові чоловік отримав підозру

Харківські правоохоронці підозрюють 55-річного чоловіка, який вже мав проблеми з законом, у крадіжці.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у серпні отримали повідомлення від мешканця Основ’янського району. Він заявив, що виявив вдома відсутність телевізора.

Правоохоронці встановили, що до потерпілого в гості заходив його знайомий. Під час спільного вживання алкогольних напоїв заявник заснув. А 55-річний чоловік скористався можливістю, взяв телевізор, який стояв поряд з ліжком, та пішов з будинку. За підрахунками поліцейських, матеріальна шкода складає 4 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми.