Регулярно принижував та ображав: харків’янина судитимуть за домашнє насильство
До правоохоронців звернулась 37-річна харків’янка. Жінка заявила, що її 46-річний співмешканець регулярно влаштовував скандали, принижував та ображав потерпілу, розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.
«Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 винесли два термінові заборонні приписи та склали чотири протоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – уточнили у поліції.
Після цього, за рішенням суду, чоловікові виписали штрафи. Однак і це його не зупинило – харків’янин продовжив знущатися над співмешканкою. Невдовзі правоохоронці вручили кривднику підозру та відкрили кримінальне провадження.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вручили подозрение, домашнее насилие, криминал, Нацполиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 12:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернулась 37-річна харків’янка. Жінка заявила, що її 46-річний співмешканець регулярно влаштовував скандали, принижував та ображав потерпілу, розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.".