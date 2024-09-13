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Регулярно принижував та ображав: харків’янина судитимуть за домашнє насильство

Події 12:17   13.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Регулярно принижував та ображав: харків’янина судитимуть за домашнє насильство

До правоохоронців звернулась 37-річна харків’янка. Жінка заявила, що її 46-річний співмешканець регулярно влаштовував скандали, принижував та ображав потерпілу, розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 винесли два термінові заборонні приписи та склали чотири протоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – уточнили у поліції.

Після цього, за рішенням суду, чоловікові виписали штрафи. Однак і це його не зупинило – харків’янин продовжив знущатися над співмешканкою. Невдовзі правоохоронці вручили кривднику підозру та відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернулась 37-річна харків’янка. Жінка заявила, що її 46-річний співмешканець регулярно влаштовував скандали, принижував та ображав потерпілу, розповіли в ГУ Нацполіції у Харківській області.".