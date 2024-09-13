Регулярно унижал и оскорблял: харьковчанина будут судить за домашнее насилие

К правоохранителям обратилась 37-летняя харьковчанка. Женщина заявила, что ее 46-летний сожитель регулярно устраивал скандалы, унижал и оскорблял потерпевшую, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские сектора противодействия домашнему насилию отдела превенции Харьковского РУП № 1 вынесли два срочных запретительных предписания и составили четыре протокола по ст. 173-2 (домашнее насилие) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – уточнили в полиции.

После, по решению суда, мужчине выписали штрафы. Однако и это его не остановило – харьковчанин продолжил издеваться над сожительницей. Вскоре правоохранители вручили обидчику подозрение и открыли уголовное производство.