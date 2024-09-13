Регулярно унижал и оскорблял: харьковчанина будут судить за домашнее насилие
К правоохранителям обратилась 37-летняя харьковчанка. Женщина заявила, что ее 46-летний сожитель регулярно устраивал скандалы, унижал и оскорблял потерпевшую, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские сектора противодействия домашнему насилию отдела превенции Харьковского РУП № 1 вынесли два срочных запретительных предписания и составили четыре протокола по ст. 173-2 (домашнее насилие) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – уточнили в полиции.
После, по решению суда, мужчине выписали штрафы. Однако и это его не остановило – харьковчанин продолжил издеваться над сожительницей. Вскоре правоохранители вручили обидчику подозрение и открыли уголовное производство.
Читайте также: Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вручили подозрение, домашнее насилие, криминал, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Регулярно унижал и оскорблял: харьковчанина будут судить за домашнее насилие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 12:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратилась 37-летняя харьковчанка. Женщина заявила, что она регулярно подвергается домашнему насилию – ее 46-летний сожитель устраивал скандалы, унижал и оскорблял потерпевшую, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".