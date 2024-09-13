Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)

Команда Международного уголовного суда на Харьковщине побывала в пыточных, где оккупанты издевались над мирными жителями. Следователи собирают и анализируют доказательства военных преступлений РФ.

В Харьковскую область команда Международного уголовного суда прибыла во главе с руководителем расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Брендой Холлис. На месте они пообщались с украинскими коллегами и осмотрели места преступлений россиян.

«Начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что прокуроры совместно с другими правоохранителями обнаружили 25 пыточных в Харьковской области. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что к задержанным применялась пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов, который сопровождал на Харьковщине коллег из МУС, назвал сотрудничество с ними плодотворным.

«Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, относительно которых достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности — независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это непременно будет. Вопрос только времени», – считает Белоусов.