Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
Команда Международного уголовного суда на Харьковщине побывала в пыточных, где оккупанты издевались над мирными жителями. Следователи собирают и анализируют доказательства военных преступлений РФ.
В Харьковскую область команда Международного уголовного суда прибыла во главе с руководителем расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Брендой Холлис. На месте они пообщались с украинскими коллегами и осмотрели места преступлений россиян.
«Начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что прокуроры совместно с другими правоохранителями обнаружили 25 пыточных в Харьковской области. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что к задержанным применялась пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов, который сопровождал на Харьковщине коллег из МУС, назвал сотрудничество с ними плодотворным.
«Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, относительно которых достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности — независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это непременно будет. Вопрос только времени», – считает Белоусов.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда Международного уголовного суда на Харьковщине побывала в пыточных, где оккупанты издевались над мирными жителями. Следователи собирают и анализируют доказательства военных преступлений РФ".