Live
  • Пт 13.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)

Мир 11:56   13.09.2024
Оксана Горун
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Команда Международного уголовного суда на Харьковщине побывала в пыточных, где оккупанты издевались над мирными жителями. Следователи собирают и анализируют доказательства военных преступлений РФ.

В Харьковскую область команда Международного уголовного суда прибыла во главе с руководителем расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Брендой Холлис. На месте они пообщались с украинскими коллегами и осмотрели места преступлений россиян.

«Начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что прокуроры совместно с другими правоохранителями обнаружили 25 пыточных в Харьковской области. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что к задержанным применялась пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

следователи МУС в Харьковской области 12 сентября 3
Фото: Харьковская областная прокуратура

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов, который сопровождал на Харьковщине коллег из МУС, назвал сотрудничество с ними плодотворным.

следователи МУС в Харьковской области 12 сентября
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, относительно которых достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности — независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это непременно будет. Вопрос только времени», – считает Белоусов.

Читайте также: Какие зверства творили в пыточных Харьковщины: установлены шестеро военных РФ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
12.09.2024, 08:19
Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»
Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»
13.09.2024, 11:30
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
13.09.2024, 12:08
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
13.09.2024, 11:56
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
10.09.2024, 21:51
Пострадали 24 дома – Терехов о «прилете» по Харькову 12 сентября
Пострадали 24 дома – Терехов о «прилете» по Харькову 12 сентября
13.09.2024, 13:02

Новости по теме:

08:46
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
08:59
Смесь империализма, православия и ИГИЛ — обозреватель о ментальности РФ
21:43
В США признали деяния армии рф в Украине военными преступлениями

Вы читали новость: «Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 11:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда Международного уголовного суда на Харьковщине побывала в пыточных, где оккупанты издевались над мирными жителями. Следователи собирают и анализируют доказательства военных преступлений РФ".