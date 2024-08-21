Какие зверства творили в пыточных Харьковщины: установлены шестеро военных РФ

Правоохранители идентифицировали шестерых российских военных, которые во время оккупации поселка Савинцы и села Довгалевка Изюмского района издевались над местными жителями в пыточных, чтобы «выбить» из них нужную информацию.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, заочно о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ), сообщили пяти военным 202-го мотострелкового полка так называемой «ЛНР», а также начальнику штаба батальона войск нацгвардии РФ.

ранее судимому Исаку Сергею 1976 года рождения, позывной «Исак»;

Грязнову Николаю 1990 г.р., позывные «Хохол», «Халк»;

Денисову Александру 1984 г.р., артиллеристу, находился в группировке «Сомали», позывной «Пионер»;

Головенько Владиславу с позывным «Владислав» 1997 г.р.;

Склярову Дмитрию 1967 г.р. с позывным «Дикий»;

Тырнову Алексею 1991 г.р., начальнику штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, захватчики взяли под контроль Савинцы и Довгалевку 2 марта 2022 года, обустроили там пыточные и «выбивали» из людей информацию об украинских военных и местных, которые помогают ВСУ.

«Пострадавшим связывали руки за спиной, били по жизненно важным органам, осуществляли выстрелы из автоматического оружия рядом с ними, некоторых вывозили в лес и имитировали расстрел. Людей удерживали без доступа к пище, воде и в антисанитарных условиях. Одному из незаконно задержанных мужчин российские военные несколько раз воткнули нож в ногу и проворачивали его в ране, чтобы нанести как можно большую боль», — рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что начальник штаба вражеского батальона допрашивал депутата Савинского поссовета. Мужчину били и угрожали отрезать половые органы. Затем оккупанты вышли и бросили внутрь помещения дымовую шашку, от которой депутат начал задыхаться. На этом они не остановились — мужчину вытащили на улицу и начали душить веревкой, при этом задавая вопросы о местных партизанах. От недостатка воздуха депутат потерял сознание, его привели в чувства и били ногами, пока он лежал на земле. Такая экзекуция проводилась несколько раз.

Один из пострадавших мужчин, которому на тот момент было 59 лет, в результате пыток умер. Бизнесмена Юрия Кривича захватчики похитили из собственного дома в Савинцах. По словам следователя следственного управления ГУНП в Харьковской области Анны Пономаренко, военные забили мужчину до смерти. Полиция установила, что инициатором всех жестоких избиений был рядовой с Луганщины. Его жертвой кроме Кривича, стали еще четверо местных жителей. Они смогли спастись и дали показания.

«Военный «Исаак» был «хорошим», а «Пионер» «плохим» и применял физическое воздействие, — вспоминает те страшные события один из пострадавших Владимир. — Они просто подходили и начинали бить. Смотреть в глаза им нельзя было. Оккупанты расценивали это как вызов. Когда меня душили, я раз семь терял сознание. Меня откачивали и начинали снова. Я тогда думал, что лучше бы меня расстреляли. После пыток меня оставили дома без сознания».

Еще одному жителю Савинцев Руслану оккупанты предлагали сотрудничать, но, услышав отказ, также отвезли на геологическую станцию, где во время допроса применяли физическое насилие и стреляли под ноги. После последнего допроса мужчина попал в реанимацию.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.