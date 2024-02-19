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На Харьковщине разоблачили трех предателей, издевавшихся над 16-летним (видео)

Общество 11:58   19.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили трех предателей, издевавшихся над 16-летним (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении трем жителям Харьковщины, которые во время оккупации Купянска перешли на сторону врага и пытали 16-летнего парня.

«В августе 2022-го неизвестные, одетые в камуфлированную одежду военного образца, в балаклавах, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие, силой посадили парня в автомобиль и доставили в помещение изолятора временного содержания. Трое палачей, угрожая расправой над подростком и его близкими, заставляли его приседать, отжиматься от пола, надевали противогаз на голову с перекрыванием дыхательных путей, избивали», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам потерпевшего Артура, таким образом злоумышленники заставляли его предоставлять сведения о проукраинских настроенных жителях, охотниках, участниках ООС. Подростка ограничивали в пище и воде, 16 дней противоправно удерживали в камере вместе с другими задержанными.
Юля, опекун Артура, рассказала, что каждый день приходила в пыточную, приносила парню еду, воду, теплую одежду, одеяла. Однако почти ничего из этого Артура не доходило. Через 16 суток подростка освободили, однако заставляли ежедневно приходить в отдел полиции «отрабатывать».

«Артур вспоминает, как пешком из соседнего села ходил в Купянск, где злоумышленники заставляли его разбирать завалы, мыть автотранспорт военных рф, убирать мусор, мыть посуду на их кухне, складывать дрова. Только 8 сентября, когда город был деоккупирован, он наконец-то освободился», — добавили правоохранители.

Следователи идентифицировали предателей – трое жителей Купянского района 28 и 32 лет. Двое мужчин – бывшие полицейские, уволенные за госизмену, еще один — безработный местный житель.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Эксполицейским дополнительно инкриминируют ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Как рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, на территории Харьковщины правоохранители обнаружили 28 пыточных. Больше всего таких мест зафиксировали в городах Изюм, Купянск, Балаклея, Волчанск.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении трем жителям Харьковщины, которые во время оккупации Купянска перешли на сторону врага и пытали 16-летнего парня.".