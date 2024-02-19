На Харківщині викрили трьох зрадників, які знущались над 16-річним (відео)
Правоохоронці повідомили про підозру трьом жителям Харківщини, які під час окупації Куп’янська перейшли на бік ворога і катували 16-річного хлопця.
«У серпні 2022-го невідомі, одягнені у камуфльований одяг військового зразку, у балаклавах, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю, силою посадили хлопця до автомобіля та доставили до приміщення ізолятора тимчасового тримання. Троє катів, погрожуючи розправою над підлітком та його близькими, змушували його присідати, віджиматися від підлоги, надягали протигаз на голову з перекриванням дихальних шляхів, били», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За словами потерпілого Артура, таким чином зловмисники змушували його надавати відомості про проукраїнські налаштованих осіб, мисливців, учасників ООС. Підлітка обмежували у їжі та воді, 16 днів протиправно утримували у камері разом з іншими «затриманими».
Юля, опікун Артура, розповіла, що щодня приходила до катівні, приносила хлопцю їжу, воду, теплий одяг, ковдри. Однак майже нічого з цього до Артура не доходило. Через 16 діб підлітка звільнили, однак змушували приходили щодня до відділу поліції «відпрацьовувати».
«Артур згадує, як пішки з сусіднього села ходив до Куп’янська, де зловмисники примушували його розбирати завали, мити автотранспорт військових рф, прибирати сміття, мити посуд на їх кухні, складати дрова. Лише 8 вересня, коли місто було деокуповане, він нарешті звільнився», – додали правоохоронці.
Слідчі ідентифікували зрадників – це троє мешканців Куп’янського району 28 та 32 років. Двоє чоловіків – колишні поліцейські, які були звільнені за держзраду, ще один – безробітний місцевий мешканець.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Експоліцейським додатково інкримінують ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми.
Як розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, на території Харківщини правоохоронці загалом виявили 28 катівень. Найбільше таких місць зафіксували у містах Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Вовчанськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 11:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру трьом жителям Харківщини, які під час окупації Куп’янська перейшли на бік ворога і катували 16-річного хлопця.".