Найбільша катівня на Харківщині: двом окупантам оголосили підозри (відео)
Правоохоронці повідомили про підозру двом бойовикам так званої «ЛНР», які піддавали тортурам понад 500 людей у найбільшій катівні на Харківщині.
«Разом із російськими військовими вони облаштували в приміщенні агрегатного заводу Вовчанська «в’язницю», куди звозили громадян з активною проукраїнською позицією й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами», – повідомили в Нацполіції України.
За даними слідства, один з підозрюваних — колишній працівник охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу ГУ МВС України у Луганській області. Другий – громадянин РФ, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС так званої «ЛНР».
«Люди, які перенесли ці жахіття, відмічали дні перебування в неволі й видряпували на стінах катівні ікони та слова з молитов. Людей били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом. Крім того, кати погрожували своїм жертвам вбивством та імітували їх розстріл», – розповіли правоохоронці.
Фігурантам повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалось жорстоким поводженням з цивільним населенням, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Їм загрожує до 12 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боевики, лнр, окупанти, поолиция, пыточная, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру двом бойовикам так званої «ЛНР», які піддавали тортурам понад 500 людей у найбільшій катівні на Харківщині.".