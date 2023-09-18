Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)

Суспільство 12:19   18.09.2023
Вікторія Яковенко
Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото) Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці назвали ім’я російського військового, який під час окупації міста Балаклія на Харківщині катував українців.

Зловмисник – 34-річний росіянин Султан Паштов – бойовик батальйону «Чібіс» 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Навесні 2022 року він у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії. Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста. За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих», – додали в СБУ.

Одному з потерпілих окупант погрожував відрізати мізинець на нозі. Для цього він дістав із сейфа кинджал зі слідами крові, щоб залякати чоловіка, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

«Іншому потерпілому кат вдягнув мішок на голову та повіз, як він сказав чоловіку, на «сюрприз». Приїхавши до місця, редутівець зняв мішок з потерпілого та поставив на коліна. Чоловік побачив яму, в якій знаходились трупи», – додали правоохоронці.

Також зловмисник намагався змусити жителів Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Паштову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисника планують оголосити у розшук.

01
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Відбирав відбитки пальців у патріотів: на Харківщині судитимуть зрадника

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)
Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)
18.09.2023, 12:19
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко
Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко
18.09.2023, 11:45
Наскільки ворог укомплектован людьми й технікою під Куп’янськом: дані Буданова
Наскільки ворог укомплектован людьми й технікою під Куп’янськом: дані Буданова
18.09.2023, 11:44
ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі
ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі
18.09.2023, 11:18
Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років
Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років
18.09.2023, 11:16

Новини за темою:

11:16
Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років
10:23
Відбирав відбитки пальців у патріотів: на Харківщині судитимуть зрадника
15:24
Армія РФ вбила двох цивільних на Харківщині, ще двох поранено
19:40
За військкома, відправленого до СІЗО в Харкові, внесли заставу понад 2 млн грн
16:39
Ексголову СБУ Харківщини Дудіна залишили у СІЗО до листопада

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці назвали ім’я російського військового, який під час окупації міста Балаклія на Харківщині катував українців.".