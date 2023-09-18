Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)

Правоохоронці назвали ім’я російського військового, який під час окупації міста Балаклія на Харківщині катував українців.

Зловмисник – 34-річний росіянин Султан Паштов – бойовик батальйону «Чібіс» 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Навесні 2022 року він у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії. Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста. За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих», – додали в СБУ.

Одному з потерпілих окупант погрожував відрізати мізинець на нозі. Для цього він дістав із сейфа кинджал зі слідами крові, щоб залякати чоловіка, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

«Іншому потерпілому кат вдягнув мішок на голову та повіз, як він сказав чоловіку, на «сюрприз». Приїхавши до місця, редутівець зняв мішок з потерпілого та поставив на коліна. Чоловік побачив яму, в якій знаходились трупи», – додали правоохоронці.

Також зловмисник намагався змусити жителів Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Паштову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисника планують оголосити у розшук.