Відбирав відбитки пальців у патріотів: на Харківщині судитимуть зрадника
31-річний чоловік за окупантів став “оперуповноваженим” і займався відбором відбитків пальців у земляків, яких збиралися репресувати загарбники.
Під суд піде мешканець Куп’янська. Його звинувачують у колабораціонізмі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Чоловік обійняв посаду “оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)”. “Правоохоронець” здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих громадян, яких незаконно доставляли до так званого відділу “поліції” через їх патріотичну позицію та невизнання окупаційної влади”, — зазначили прокурори.
За інформацією слідства, “на роботу” до загарбників 31-річний зрадник влаштувався з особистої ініціативи.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний чоловік за окупантів став “оперуповноваженим” і займався відбором відбитків пальців у земляків, яких збиралися репресувати загарбники".