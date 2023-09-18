Відбирав відбитки пальців у патріотів: на Харківщині судитимуть зрадника

31-річний чоловік за окупантів став “оперуповноваженим” і займався відбором відбитків пальців у земляків, яких збиралися репресувати загарбники.

Під суд піде мешканець Куп’янська. Його звинувачують у колабораціонізмі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Чоловік обійняв посаду “оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)”. “Правоохоронець” здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих громадян, яких незаконно доставляли до так званого відділу “поліції” через їх патріотичну позицію та невизнання окупаційної влади”, — зазначили прокурори.

За інформацією слідства, “на роботу” до загарбників 31-річний зрадник влаштувався з особистої ініціативи.