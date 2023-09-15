Екскоп на Харківщині працював на ворога й відбирав авто у жителів Куп’янська

Під час окупації міста Куп’янськ на Харківщині місцевий патрульний перейшов на бік ворога.

За даними Харківської обласної прокуратури, спочатку зрадник ніс службу на російських блокпостах. Після цього він вирішив офіційно «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области». Чоловіка окупанти призначили на посаду «и. о. начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения».

«Він виносив постанови про відмову у порушенні кримінальних справ за порушення правил дорожнього руху особами у тимчасово окупованому Куп’янському районі відповідно до законодавства РФ. Крім того, «правохранитель» погоджував графіки та схеми руху автобусів до окупованого Сімферополя та російського Бєлгорода. Також він закликав місцеве населення до співпраці з окупаційною владою та безпідставно вилучав транспортні засоби у цивільних», – зазначили правоохоронці.

За роботу на ворога чоловік отримував щомісяця 80 тисяч російських рублів.

Згодом зрадник встиг отримати нову посаду — «заместителя командира роты отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения».

Наразі чоловік ховається від слідства, його планують оголосити у розшук.

Екскопу заочно повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

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