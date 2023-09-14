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У Харкові суд позбавив майна та посадив охоронця окупантів

Суспільство 11:00   14.09.2023
Оксана Горун
У Харкові суд позбавив майна та посадив охоронця окупантів

Зрадник із Балаклії влаштувався охоронцем до російських загарбників. Його справу розбирав суд у Харкові. За роботу на ворога чоловік сяде на чотири роки із конфіскацією.

Під час судового розгляду було доведено, що 46-річний балаклієць у червні минулого року погодився на пропозицію одного з керівників місцевої окупаційної поліції та почав працювати охоронцем на ринку. На цій посаді він слідкував, щоб усі торговці неухильно сплачували представникам окупаційної влади “містове”, а також супроводжував і охороняв жінку-касира, яка ці гроші збирала. Крім цього, рашисти зобов’язали його ще й охороняти вночі аптеку, куди вони завезли з території росії ліки для власних потреб та для продажу мешканцям окупованих районів“, – повідомив подробиці справи спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зрадника затримали після деокупації Балаклії – у жовтні минулого року. Йому висунули обвинувачення в колабораціонізмі, з якими й погодився суд.

“Київський районний суд м. Харкова засудив його до 4 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. До того ж вироком суду він позбавлений права протягом 10 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг”, – зазначив Абдула.

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Колаборант ще має час, щоб подати апеляцію.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадник із Балаклії влаштувався охоронцем до російських загарбників. Його справу розбирав суд у Харкові. За роботу на ворога чоловік сяде на чотири роки із конфіскацією".