У Харкові суд позбавив майна та посадив охоронця окупантів

Зрадник із Балаклії влаштувався охоронцем до російських загарбників. Його справу розбирав суд у Харкові. За роботу на ворога чоловік сяде на чотири роки із конфіскацією.

“Під час судового розгляду було доведено, що 46-річний балаклієць у червні минулого року погодився на пропозицію одного з керівників місцевої окупаційної поліції та почав працювати охоронцем на ринку. На цій посаді він слідкував, щоб усі торговці неухильно сплачували представникам окупаційної влади “містове”, а також супроводжував і охороняв жінку-касира, яка ці гроші збирала. Крім цього, рашисти зобов’язали його ще й охороняти вночі аптеку, куди вони завезли з території росії ліки для власних потреб та для продажу мешканцям окупованих районів“, – повідомив подробиці справи спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зрадника затримали після деокупації Балаклії – у жовтні минулого року. Йому висунули обвинувачення в колабораціонізмі, з якими й погодився суд.

“Київський районний суд м. Харкова засудив його до 4 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. До того ж вироком суду він позбавлений права протягом 10 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг”, – зазначив Абдула.

Колаборант ще має час, щоб подати апеляцію.