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У Харкові військком із орденом “За мужність” заперечує, що допомагав ухилянтам

Суспільство 09:48   14.09.2023
Оксана Горун
У Харкові військком із орденом “За мужність” заперечує, що допомагав ухилянтам Фото: Павло Велицький

В.о. начальника Чугуївського ТЦК і СП Руслан Мазовецький перед початком суду у Харкові заявив, що не чинив інкримінованих йому злочинів, передає “Думка”.

Сьогодні, 14 вересня, Київський райсуд Харкова обирає запобіжний захід військовому, якого напередодні викрила СБУ. Проте полковник Руслан Мазовецький заперечує озвучені підозри на свою адресу.

У коментарі журналістам він наголосив, що з перших днів вторгнення створив та очолив роти охорони, які брали участь у бойових діях. Ці підрозділи, зокрема, брали участь у контрнаступі на Балаклію та Куп’янськ восени 2022-го. Сам Мазовецький, а також 11 його підлеглих, мають держнагороди. Зокрема, військком, який опинився на лаві підсудних, нагороджений орденом “За мужність” 3-го ступеня.

Фото: Павло Велицький

Мазовецький заявив, що вже півтора року не виконує обов’язки начальника Чугуївського ТЦК та СП.

“Я навіть не був на посаді, не виконував посадових обов’язків, мене навіть не було в РТЦК”, – сказав Мазовецький.

Подробиці згодом – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

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Нагадаємо, про викриття військкома 13 вересня повідомили в УСБУ в Харківській області. За даними Служби, підозрюваний за хабарі “допомагав” військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів. Як вважає слідство, він забезпечував ухилянтів довідками ВЛК та посвідченнями, що підтверджують непридатність до військової служби. Підозру йому оголосили за двома статтями КК – “сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України” та “службове підроблення”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 09:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В.о. начальника Чугуївського ТЦК і СП Руслан Мазовецький перед початком суду у Харкові заявив, що не чинив інкримінованих йому злочинів, передає “Думка”".