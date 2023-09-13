Продавав «непридатність»: на Харківщині викрили начальника військкомату

На Харківщині викрили начальника районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, за хабарі чоловік «допомагав» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів. Зловмисник забезпечував ухилянтів довідками ВЛК та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 8 тисяч доларів з одного «клієнта», додали в СБУ.

Для передачі хабарів начальник неодноразово залучав посередників.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) УКУ.