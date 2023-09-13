Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата

В Харьковской области разоблачили начальника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, за взятку мужчина «помогал» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов. Злоумышленник обеспечивал уклонистов справками ВВК и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе.

Стоимость таких «услуг» составляла от 3 до 8 тысяч долларов с одного «клиента», добавили в СБУ.

Для передачи взяток начальник неоднократно привлекал посредников.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным мотивам) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) ККУ.