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Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата

Общество 12:00   13.09.2023
Виктория Яковенко
Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата Фото: Владислав Абдула

В Харьковской области разоблачили начальника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, за взятку мужчина «помогал» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов. Злоумышленник обеспечивал уклонистов справками ВВК и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе.

Стоимость таких «услуг» составляла от 3 до 8 тысяч долларов с одного «клиента», добавили в СБУ.

Для передачи взяток начальник неоднократно привлекал посредников.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным мотивам) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) ККУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили начальника районного военкомата, который предлагал уклонистам «откосить» от мобилизации.".