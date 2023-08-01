В Харькове «превращали» уклонистов в «волонтеров» за 3000 — 6500 долларов
Полиция заблокировала очередной канал переправки за границу мужчин призывного возраста. Схему наладил в Харькове 44-летний «предприниматель».
«В октябре прошлого года мужчина основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных. По налаженной схеме злоумышленник вносил сведения об «уклонистах» в систему «Шлях» как о волонтерах, что позволяло им выехать за границу и не возвращаться назад», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Стоимость «билета в один конец» для желающих избежать мобилизации колебалась от 3000 до 6500 долларов США.
У организатора схемы провели обыск. На месте изъяли деньги, мобильные телефоны, жесткие диски, банковские карты, ноутбук, носители информации, печати ФЛП и различных организаций. А также удостоверения волонтеров и другую документацию.
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Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в незаконной переправке людей через госграницу.
Других участников схемы, которые помогали «волонтерам» пересечь границу на месте, еще ищут.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 18:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция заблокировала очередной канал переправки за границу мужчин призывного возраста. Схему наладил в Харькове 44-летний «предприниматель»".