В Харькове «превращали» уклонистов в «волонтеров» за 3000 — 6500 долларов

Полиция заблокировала очередной канал переправки за границу мужчин призывного возраста. Схему наладил в Харькове 44-летний «предприниматель».

«В октябре прошлого года мужчина основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных. По налаженной схеме злоумышленник вносил сведения об «уклонистах» в систему «Шлях» как о волонтерах, что позволяло им выехать за границу и не возвращаться назад», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Стоимость «билета в один конец» для желающих избежать мобилизации колебалась от 3000 до 6500 долларов США.

У организатора схемы провели обыск. На месте изъяли деньги, мобильные телефоны, жесткие диски, банковские карты, ноутбук, носители информации, печати ФЛП и различных организаций. А также удостоверения волонтеров и другую документацию.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в незаконной переправке людей через госграницу.

Других участников схемы, которые помогали «волонтерам» пересечь границу на месте, еще ищут.