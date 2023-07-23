Уклонист с Харьковщины хотел сбежать в Молдову за $4500. Помешал дрон (видео)
В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста из Харьковской, Луганской и Киевской областей, а также местного жителя, который намеревался довезти их до границы с Молдовой на своем авто.
Житель поселка Великая Михайловка находил желающих выехать за границу мужчин через Telegram-каналы и другие соцсети. Стоимость такой услуги для одного человека составляла 4,5 тысячи долларов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«По прибытии в указанное место, граничащее с молдавской границей, уклонистов встретил переправщик и на собственном автомобиле пытался довезти правонарушителей до границы», — рассказывают пограничники.
Во время задержания мужчины пытались убежать, но их нашли с помощью БпЛА. Работникам Нацполиции сообщили об обнаружении признаков правонарушения по ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 13:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста из Харьковской, Луганской и Киевской областей, а также местного жителя, который намеревался довезти их до границы с Молдовой на своем авто.".