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Уклонист с Харьковщины хотел сбежать в Молдову за $4500. Помешал дрон (видео)

Общество 13:40   23.07.2023
Елена Нагорная
Уклонист с Харьковщины хотел сбежать в Молдову за $4500. Помешал дрон (видео) Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста из Харьковской, Луганской и Киевской областей, а также местного жителя, который намеревался довезти их до границы с Молдовой на своем авто.

Житель поселка Великая Михайловка находил желающих выехать за границу мужчин через Telegram-каналы и другие соцсети. Стоимость такой услуги для одного человека составляла 4,5 тысячи долларов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«По прибытии в указанное место, граничащее с молдавской границей, уклонистов встретил переправщик и на собственном автомобиле пытался довезти правонарушителей до границы», — рассказывают пограничники.

Во время задержания мужчины пытались убежать, но их нашли с помощью БпЛА. Работникам Нацполиции сообщили об обнаружении признаков правонарушения по ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста из Харьковской, Луганской и Киевской областей, а также местного жителя, который намеревался довезти их до границы с Молдовой на своем авто.".