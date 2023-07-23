Уклонист с Харьковщины хотел сбежать в Молдову за $4500. Помешал дрон (видео)

В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста из Харьковской, Луганской и Киевской областей, а также местного жителя, который намеревался довезти их до границы с Молдовой на своем авто.

Житель поселка Великая Михайловка находил желающих выехать за границу мужчин через Telegram-каналы и другие соцсети. Стоимость такой услуги для одного человека составляла 4,5 тысячи долларов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«По прибытии в указанное место, граничащее с молдавской границей, уклонистов встретил переправщик и на собственном автомобиле пытался довезти правонарушителей до границы», — рассказывают пограничники.

Во время задержания мужчины пытались убежать, но их нашли с помощью БпЛА. Работникам Нацполиции сообщили об обнаружении признаков правонарушения по ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).