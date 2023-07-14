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На 3 года посадили 32-летнего уклониста с Изюмщины

Общество 15:00   14.07.2023
Виктория Яковенко
На 3 года посадили 32-летнего уклониста с Изюмщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.

«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.".