На 3 года посадили 32-летнего уклониста с Изюмщины

Житель Изюмщины прошел медкомиссию, но в военкомат не пришел. За уклонение от мобилизации 32-летнего мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчину сочли годным по состоянию здоровья на прохождения военной службы.

«Однако, получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы», — отметили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.