На 3 роки посадили 32-річного ухилянта з Ізюмщини
Фото: Харківська обласна прокуратура
Мешканець Ізюмщини пройшов медкомісію, але до військкомату не прийшов. За ухилення від мобілізації 32-річного чоловіка засудили до 3 років в’язниці.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловіка визнали придатним за станом здоров’я до проходження військової служби.
«Однак отримуючи бойові повістки для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік до РТЦК та СП не з’являвся. Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилявся від проходження військової служби», – зазначили правоохоронці.
Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Ізюмщини пройшов медкомісію, але до військкомату не прийшов. За ухилення від мобілізації 32-річного чоловіка засудили до 3 років в’язниці.".